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Wirtschaft

Bittere Pleite einer ambitionierten Apotheke

Laut Schuldnerangaben konnten die Umsatzerwartungen nicht erfüllt werden und damit auch die Anfangsinvestitionen nicht regelkonform rückgeführt werden.
Kid Möchel
30.07.2026, 16:34

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Ein grünes Schild mit der Aufschrift „Apotheke“ und einem roten A mit Äskulapstab zeigt nach links.

„Ihre Gesundheit verdient volle Aufmerksamkeit – deshalb hören wir genau zu und nehmen uns die Zeit, die Sie brauchen. In der Easy Apotheke zum heiligen Paulus erhalten Sie Beratung, die wirklich zu Ihnen passt: kompetent, verständlich und individuell. Egal ob es um Medikamente, natürliche Alternativen oder Themen der Vorsorge geht – unser erfahrenes Team begleitet Sie zuverlässig und mit einem offenen Ohr für Ihre Wünsche“, heißt es auf der Homepage. „In der Easy Apotheke zum heiligen Paulus erhalten Sie persönliche Beratung, praktische Unterstützung und zuverlässige Gesundheitsservices – alles aus einer Hand. Wir begleiten Sie kompetent und freundlich bei allem, was Ihre Gesundheit braucht.“

Über die „Easy Apotheke zum heiligen Paulus OG“ in Aschau im Zillertal wurde laut KSV1870 am 30. Juli ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Laut AKV handelt es sich um einen Eigenantrag. Zwei Mitarbeiter sind betroffen. Die Gesellschaft wurde erst im November 2025 ins Firmenbuch eingetragen.

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Die Zukunft

„Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich rasch zeigen. Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob die Schuldnerin in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der KSV1870.

Insolvenz Wirtschaft Innsbruck
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