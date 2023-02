Bitpanda gibt sich neue Gesellschaftsstruktur mit Schweizer Holding

An der Eigent├╝merstruktur habe sich durch die Schaffung der Holding aber nichts ge├Ąndert, die Eigent├╝mer seien nun indirekt ├╝ber die Holding an dem Wiener Unternehmen beteiligt, sagte Bitpanda-COO Lukas Enzersdorfer-Konrad zu der Zeitung. Neben den Gr├╝ndern Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer, die auch im Verwaltungsrat der AG sitzen, sind unter anderem die Valar-Fonds rund um den Deutsch-Amerikaner und Gesch├Ąftspartner von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Peter Thiel, und Gemini Investments an Bitpanda beteiligt.

Das Bitpanda-Headquarter bleibe unver├Ąndert in Wien und auch operativ werde das Wiener Fintech seine Kunden weiterhin aus Wien betreuen, so das Unternehmen. Ein weiterer Jobabbau nach der K├╝ndigungswelle im vergangenen Jahr sei nicht geplant. Im Sommer 2022 hatte das Unternehmen angek├╝ndigt, mehr als ein Viertel der damals rund 1.000 Mitarbeiter abbauen zu m├╝ssen.