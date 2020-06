Bis zu 600 Euro Entschädigung, wenn der Flug verspätet ist

Die "No-Show-Klausel", die oft für Ärger sorgt, soll abgeschafft werden: Wer seinen Hinflug verfallen lässt, soll trotzdem Anspruch auf den Rückflug haben – bisher haben die Fluglinien das Recht, ihn verfallen zu lassen.

Vereinfachen wollen die EU-Abgeordneten die Regeln für das Handgepäck: Im Flugpreis sollen künftig mindestens eine Tasche und ein Duty-Free-Einkauf inbegriffen sein. Damit soll die umstrittene Praxis mancher (vor allem Billig-)Airlines unterbunden werden, für zusätzliches Handgepäck Gebühren zu verrechnen.

Wie die Kommission will auch das Parlament engere Grenzen dafür definieren, was als "außergewöhnlicher Umstand" zu werten ist, den die Fluglinie nicht kontrollieren kann und deswegen auch keine Entschädigung zahlen muss. Derzeit würden die Airlines zu großzügig damit umgehen, was nicht in ihrer Macht liege. Das Parlament setzt sich dafür ein, dass technische Probleme nur noch in Einzelfällen als "Ausrede" für die Fluglinien gelten sollen.

Die österreichischen EU-Abgeordneten begrüßten das am Mittwoch abgestimmte Paket quer durch die Parteien als Verbesserung für Flugpassagiere.

In Brüssel heißt es, die Verkehrsminister der Mitgliedsstaaten würden sich voraussichtlich im Juni mit den neuen Passagierrechten befassen. Damit sie in Kraft treten können, müssen sich die Ländervertreter mit der Kommission und dem Parlament noch in zahlreichen Detailfragen einig werden.