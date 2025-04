Bis zu 28 Milliarden Dollar: EU berät über Gegenmaßnahmen zu US-Zöllen

In Luxemburg kommen am Montag die Handelsministerinnen und -minister der 27 EU-Mitgliedstaate n zusammen, um sich über die Auswirkungen und die beste Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Import-Zölle zu beraten.

Ein Produkt, das hier im Fokus steht und für Uneinigkeit in der EU sorgt, ist Bourbon-Whiskey . Die Kommission hat einen Zoll von 50 Prozent vorgesehen, was Trump prompt dazu veranlasst hat, mit einem Gegenzoll von 200 Prozent auf alkoholische Getränke aus der EU zu drohen. Dies sorgte für Kritik bei Weinexporteuren aus Frankreich und Italien.

Die EU, deren Wirtschaft stark vom Freihandel abhängig ist, legt Wert darauf, sich für jede Reaktion breite Unterstützung zu sichern. Es geht darum, den Druck auf Trump aufrechtzuerhalten und letztlich Verhandlungen dazu aufzunehmen.

„Trump an den Verhandlungstisch zwingen“

Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hatte am Donnerstag angekündigt, beim EU-Handelsministerrat am Montag für Maßnahmen einzutreten, die „Trump an den Verhandlungstisch zwingen“.

Das könnten Schritte bei Waren aus republikanischen Bundesstaaten, „Freunde von Trump“ und Techkonzerne sein. Ein solches Programm ist in der EU bereits in Abstimmung. Hattmannsdorfer will wegen der Probleme mit den USA nun auch den EU-Mercosur-Pakt umsetzen, was Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung schon lange fordern.