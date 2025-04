Trump-Zölle für heimische Winzer "herber Schlag"

Im Jahr 2024 exportierte Österreich 64,2 Mio. Liter Wein zu einem Gesamtwert von 233,3 Mio. Euro in alle Welt. In die USA gingen davon 3,3 Mio. Liter (5 Prozent aller Weinexporte) zu einem Wert von 19,8 Mio. Euro (8,5 Prozent). Zölle hoben die USA darauf bisher nicht bzw. nur in sehr geringem Ausmaß ein: Für Wein unter 14 Prozent Alkohol gab es etwa eine Zollabgabe von 8,4 Cent pro Liter, ein Wert also, der selbst bei teureren Produkten weit unter dem verkündeten Zollsatz von 20 Prozent liegen dürfte.

Suche nach Alternativen

Fraglich ist aus Sicht der Organisation auch, ob es den Winzerinnen und Winzern gelingt, alternative Absatzmärkte für sich zu erschließen. So "erleichtert es die Absatzbemühungen nicht, wenn künftig auch andere europäische Weine verstärkt auf den Märkten landen und der Verdrängungswettbewerb dadurch verstärkt wird". Vielversprechend hätten sich in den vergangenen Jahren etwa Kanada oder die nordischen Monopolmärkte für den österreichischen Wein entwickelt, hielt ÖWM fest.