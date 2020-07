Giftkeule für chemische Industrie

Bei einem Viertel der Österreicher kommt laut einer Studie von Marketagent kein Handwerker ins Haus. Streicharbeiten (z. B. von Gartenzäunen und -hütten) werden gar von 83 Prozent selbst erledigt. Die Auswahl an geeigneten Produkten wird aber immer geringer. "In den letzten Jahren sind in Österreich 50 von früher 85 zugelassenen Mitteln vom Markt verschwunden", so Sylvia Hofinger, Geschäftsführerin des Fachverbands der Chemischen Industrie (FCIO). Hauptgründe: steigende Auflagen und Bürokratie.

Nun droht der Branche die nächste Giftkeule. Österreich muss wegen einer EU-Verordnung die Zulassungskriterien für Biozide (Erklärung unten) ändern. Das will das Umweltministerium zum Anlass nehmen, ab 1. Jänner 2015 den Preis für die Zulassung eines in einem anderen EU-Mitgliedsstaat bereits erlaubten Produkts von 4330 auf 8100 Euro zu verdoppeln. Die Lackindustrie spricht sogar von Erhöhungen von bis zu 400 Prozent. "Damit wird die Zulassung doppelt so teuer wie etwa in Großbritannien", sagt Hofinger. Schon jetzt seien die Gebühren im EU-Vergleich im oberen Bereich. Hinzu soll eine jährliche Gebühr von 500 Euro kommen.