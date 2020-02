Ökos suchen Weg raus aus Plastik

Plastik ist out, wer was auf sich hält, versucht den Müllberg zu reduzieren.

Einziges Problem: Eine optimale Alternative zur Plastikverpackung scheint noch nicht gefunden. Viel ist die Rede von Verpackungen aus Mais oder Zuckerrohr, deren Ökobilanz ist aber selbst unter Experten umstritten. Oft sei die Herkunft der Rohstoffe nicht nachvollziehbar, sagen Bio-Produzenten. Was nütze eine Verpackung aus Zuckerrohr, wenn für dessen Produktion großflächig Regenwald gerodet wurde.

Während Wissenschafter also noch nach dem Heiligen Gral suchen, sind Vertreter der Verpackungsindustrie auf der Biofach heuer so präsent wie nie zuvor. „Dauernd kommt einer zu meinem Stand und will mir eine Verpackungslösung anbieten“, sagt ein Standler.