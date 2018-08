Bio-Pflanzenschutz: So machen sich Schädlinge vom Acker

Die Kritik an konventionellen Mitteln zum Schutz von Nutzpflanzen wächst und beschäftigt die Gerichte. Der Rechtsstreit um die Zulassung der umstrittenen, weil als gefährlich für Bienen geltenden Pflanzenschutzmittel Neonicotinoide geht in die nächste Runde. Der Chemiekonzern Bayer hatte gegen das Verbot beim Europäischen Gerichtshof geklagt, war in erster Instanz unterlegen und legte gegen das Urteil Berufung ein.

Es gibt aber auch andere Wege: Das durch seine Aktivitäten im Pharmabereich bekannte Unternehmen Kwizda baut den Bereich biologischer Pflanzenschutz aus. Mit Kwida-Agro wurde nun eine eigene Organisationseinheit für diesen Bereich gegründet.