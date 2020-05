Billigeres Öl an Zapfsäule nicht zu spüren

Auch an den internationalen Ölmärkten scheint sich die Geschichte derzeit zu wiederholen. Im Sommer 2008, am Höhepunkt des Konjunktur-Booms, notierte die Rohölsorte Brent bei fast 150 Dollar das Fass (je 159 Liter). Dann kam der Crash und der Brent-Preis rasselte nach unten. Ende 2008 kostete das Barrel dann nur noch 40 Dollar.



Derzeit kommt es am Ölmarkt zu den drastischsten Rückgängen seit den Krisenmonaten vor drei Jahren. Brent verlor seit Monatsbeginn mehr als 15 Prozent und notierte am Dienstag zeitweise unter der psychologischen Schwelle von 100 Dollar. Im Tagesverlauf erholte sich die Notierung etwas, am Nachmittag kostete das Fass wieder 104 Dollar.



Über den rasanten Preisverfall herrscht an den Märkten Ratlosigkeit: "Das ist Panik", sagte Rohstoff-Experte Jeremy Friesen von der Société Générale. Die Ölnachfrage sei in den vergangenen Tagen nämlich nicht zurückgegangen. "Es gibt lediglich Spekulationen, dass sie es wird." So revidierte die OPEC wegen der anhaltenden Konjunktur-Sorgen am Dienstag ihre Prognose für den weltweiten Ölverbrauch des laufenden Jahres weiter nach unten.