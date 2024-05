Flexibilität, Qualität, Frühbucherrabatt: Worauf Urlauber Wert legen

Seit Billa Reisen (vormals ITS Billa Reisen) 1999 gegründet wurde, haben sich die Ansprüche der Österreicher an das Reisen verändert.

So auch die Art der Buchung: Vor 25 Jahren gingen bei Billa Reisen nach eigener Aussage etwa die Buchungen zum größten Teil per Telefon, Fax oder über Reisebüros ein. Heute buchen etwa 80 Prozent der Kunden ihren Urlaub online. 20 Prozent buchen ihren Urlaub bei Billa Reisen aber auch 2024 noch telefonisch.

Während der Pandemie habe sich das Buchungsverhalten aufgrund der unsicheren Situation und unterschiedlicher Einschränkungen in verschiedenen Ländern verändert, so Billa Reisen. Last-Minute-Reisen seien attraktiver geworden, weil sie ein geringeres Risiko und einen niedrigen Preis böten. Seit dem Ende der Pandemie sei aber eine frühere Urlaubsplanung wieder beliebter, weil Kunden eine größere Auswahl und Frühbucherrabatte schätzten.

Jeder Fünfte (19 Prozent) wiederum ist bereit, diesen Sommer tiefer in die Tasche zu greifen.

Billa Reisen hat sich schon seit Beginn auf die Urlaubsdestinationen im klassischen Mittelmeerraum konzentriert. Mit der Zeit seien auch Fernreisen hinzugekommen: Anfangs in die Dominikanische Republik und nach Mexiko, mittlerweile auch etwa auf die Malediven und Thailand. Die Topdestination des Reiseveranstalters sei aber auch nach 25 Jahren immer noch Griechenland.

Große Ablehnung

Nach der Gründung des Reisedirektvermarkters Billa Reisen (damals IST Billa) 1999 sei die die Ablehnung am Markt groß gewesen, wie Billa-Reisen-Geschäftsführer Martin Fast zum 25-jährigen Jubiläum erzählt. So hätten etwa Airlines dem damals neugegründeten Reiseveranstalter keine Plätze in den Fliegern überlassen wollen.