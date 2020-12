Bildungsstiftung für mehr Wirtschaftswissen

Was ist der Unterschied zwischen Netto und Brutto? Oder zwischen Umsatz und Gewinn? Was ist die Inflation? Oder was zeigen Aktienindizes?

Das Wissen der Österreicher über wesentliche Fragen des Wirtschaftslebens ist begrenzt, haben zahlreiche Untersuchungen festgestellt. Das soll nicht mehr so bleiben, jedenfalls bei den kommenden Generationen: „In der Zeit, in der wir leben, ist besonders die Gesundheit wichtig. Gleich danach kommt aber die wirtschaftliche Gesundheit“, meint Andreas Treichl, ehemals Chef der Erste Group.