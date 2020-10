Klopf, klopf: Paul, Du hast den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen

Milgrom erzählte später in einem Interview mit Reuters: "Ich schlief, als es um 2 Uhr in der Früh an der Tür läutete. Als ich dann mein Handy in die Hand nahm, weil ich eine Video-Türklingel habe, sah ich das Gesicht von Bob, wie er an meine Tür klopfte."

Wenige Minuten zuvor, war auch Wilson von der Nachricht überrascht worden. Als sein Telefon läutete, hat er das Kabel aus der Steckdose gezogen. Also rief das Komitee seine Ehefrau Mary an.

Am Montag hatte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt gegeben, dass die beiden US-Ökonomen für ihre Verbesserungen der Auktionstheorie und Erfindung neuer Auktionsformate geehrt werden. Preisgeld: 960.000 Euro.