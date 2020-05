Bilanzverschiebung vergrault Wirecard Aktionäre

Die Baader Bank hielt dennoch an ihrer Einschätzung zu Wirecard fest. Zwar werde die Verschiebung des Termins an der Börse negativ aufgenommen, aber im Kern sei das Geschäftsmodell des Unternehmens intakt.

"Die Aktien sind unserer Einschätzung nach stark unterbewertet", schrieb Baader-Analyst Knut Woller in einem Kurzkommentar. Selbst in einem Worst-Case-Szenario rechne er mit einer Erholung des Kurses auf rund 120 Euro. Dagegen senkte die Bank HSBC ihr Kursziel auf 95 Euro von 105 Euro.

Verschiebungen

Wirecard hatte die Vorlage der endgültigen Bilanzergebnisse am Montagabend überraschend erneut verschoben und statt dem 4. Juni den 18. Juni als neuen Termin genannt. Die Hauptversammlung findet deshalb ebenfalls später statt - nicht wie geplant am 2. Juli sondern am 26. August. Der Konzern, der für Händler und Verbraucher Zahlungen im Internet und an Ladenkassen abwickelt, machte für die Verschiebung die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY verantwortlich, die die Bilanzzahlen prüft und testiert. EY habe Wirecard darüber informiert, bis zu dem genannten Termin nicht alle Prüfungshandlungen abschließen zu können. EY wollte sich dazu nicht äußern.