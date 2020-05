Vorwürfe: Bei Wirecard geht es weiter rund

Die Finanzaufsicht Bafin nimmt den Zahlungsdienstleister Wirecard stärker ins Visier. „Selbstverständlich schauen wir uns in diesem Zusammenhang auch die Kommunikation von Wirecard unmittelbar vor dem Erscheinen des KPMG-Berichts an“, sagte eine

Bafin-Sprecherin am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

Vorwürfe nicht ausgeräumt

Nach der Veröffentlichung des KPMG-Berichts zu ihrer monatelangen Sonderprüfung war die Wirecard-Aktie abgestürzt. Denn anders als von dem Dax-Konzern erhofft, konnten die KPMG-Prüfer Vorwürfe der Bilanzmanipulation nicht vollständig aus dem Weg räumen. Außerdem hielten sie dem Wirecard-Management vor, die Untersuchungen zum Teil behindert zu haben. Von dem Zahlungsdienstleister, der die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen hat, war am Freitag zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Insiderinformationen

Die Bafin ermittelt bereits seit Anfang 2019 in Sachen Wirecard und untersucht dabei auch, ob der Konzern den Kapitalmarkt rechtzeitig und vollständig über Insiderinformationen informiert hat. „Wir sehen uns den KPMG-Bericht in diesem Zusammenhang vor allem daraufhin an, ob er Aussagen dazu enthält, ob Wirecard möglicherweise veröffentlichungspflichtige Informationen zurückgehalten oder darüber falsch informiert hat“, bestätigte die Sprecherin einen Vorabbericht des „Spiegel“. „Soweit wir Anhaltspunkte dafür finden, erstatten wir auch hierzu Anzeige bei der

Staatsanwaltschaft.“

Leerverkaufsattacken

Bereits im April 2019 hatte die Bafin wegen Leerverkaufs-Attacken Anzeige gegen Investoren und Journalisten erstattet. Wirecard sah sich in Medienberichten wiederholt dem Vorwurf der Bilanzmanipulation ausgesetzt. Um diese zu entkräften, hatte der Aufsichtsrat im Herbst KPMG mit einer Sonderprüfung beauftragt. Die Vorlage der Ergebnisse verzögerte sich immer wieder, am 28. April wurde der KPMG-Bericht dann veröffentlicht.Wenige Tage zuvor hatte Wirecard in Pflichtmitteilungen an die Börse zu der Sonderprüfung erklärt, es hätten sich nach derzeitigem Stand keine Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation ergeben. Auch zur Veröffentlichung des KPMG-Berichts erklärte Wirecard, die Wirtschaftsprüfer hätten keine „belastenden Belege“ für die Vorwürfe der Bilanzmanipulation gefunden und es hätten sich keine „substanziellen Feststellungen“ ergeben, die zu einem Korrekturbedarf der Jahresabschlüsse von 2016 bis 2018 führten.