voestalpine hält Gewinn trotz Flaute stabil

Der heimische Stahl- und Technologiekonzern voestalpine konzentriert seine Investitionen künftig noch stärker auf die Märkte außerhalb Europas. Von rund einer Milliarde Euro pro Jahr fließen bis 2020 – betonte voestalpine-Chef Wolfgang Eder am Mittwoch in Wien – „mindestens 40 Prozent“ in außereuropäische Märkte.

Schwerpunkte sind Nordamerika und Asien, im Fernen Osten vor allem China. Der Umsatz in diesen Regionen soll in den nächsten sechs Jahren auf drei bzw.zwei Milliarden Euro jeweils verdreifacht werden. Zum Teil über Firmenkäufe: Von der Milliarden-Investition sind, so Eder, 150 bis 200 Millionen „für kleinere Akquisitionen reserviert“. Größere Zukäufe – „derzeit zeichnet sich aber nichts ab“ – könnten bei einer aktuellen Verschuldungsrate von knapp 46 Prozent jederzeit über den Kapitalmarkt finanziert werden.