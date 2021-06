Schwaches Quartal für die Telekom Austria

"Wir haben gewusst, dass das Jahr 2014 schwierig werden wird. Die zahlreichen Maßnahmen zur Verbesserung unserer Ertragskraft, die wir im ersten Quartal 2014 gesetzt haben, werden erst im Laufe dieses Jahres Früchte tragen. Wir sehen aber schon erste Anzeichen einer Verbesserung in unseren Märkten, und die Steigerung der Ebitda-Marge unterstreicht, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind", kommentierte Telekom-Chef Hannes Ametsreiter die stark rückläufigen Zahlen.

Dass der Ergebnisrückgang nicht stärker ausfiel, verdankt der Marktführer unter anderem niedrigen Stützungen für Handys, wie es in der Aussendung heißt. Nach wie vor Sorgen bereitet die Währungssituation bei der Tochter in Weißrussland. "Ohne einen Effekt aus der Währungsumrechnung primär aus Weißrussland wäre das bereinigte Ebitda der Gruppe sogar nur um 2,2 Prozent gesunken", so der Konzern, an dem der Staat noch 28,4 Prozent hält.

Zum Geschäft in Österreich, wo zuletzt alle Handynetzbetreiber nahezu zeitgleich und in annähernd gleicher Höhe die Tarife angehoben hatten, hieß es von der Telekom heute: "Durch die angekündigten Anpassungen der bestehenden Mobilfunk- als auch Festnetzverträge kann das Unternehmen die erforderlichen Netzwerkinvestitionen in Angriff nehmen. Da diese Anpassungen allerdings erst im 2. Quartal 2014 wirksam werden, waren die positiven Umsatzbeiträge im 1. Quartal 2014 eingeschränkt. Dennoch hatten die niedrigeren Stützungen für Endgeräte bei Neukunden eine unmittelbar positive Wirkung auf die Rentabilität. Die Abwanderungsquote (Churn) fiel weiterhin niedrig aus."

Die Zahl der A1-Kunden ging im 1. Quartal 2014 im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf 5,65 Millionen zurück. Der durchschnittliche Monatserlös pro Mobilfunkkunde sank von 16,1 Euro im 1. Quartal 2013 auf 15,2 Euro im 1. Quartal 2014.

Bei dem Ex-Monopolisten Telekom wird künftig der Mobilfunkanbieter America Movil des mexikanischen Multimilliardärs Carlos Slim das Sagen haben, die Mexikaner haben bei der Wettbewerbsbehörde (BWB) den "Erwerb alleiniger Kontrolle" angemeldet. Die BWB prüft nun, ob sie diesen Deal an das Kartellgericht weiterleitet. Wann es ein Ergebnis geben wird, ist derzeit noch unbekannt, hieß es gestern auf APA-Anfrage. Die Telekom meinte dazu heute: Das Pflichtangebot an die Aktionäre als Folge des Syndikatsvertrages mit der mexikanischen America Movil werde für Mitte Mai erwartet.

Arbeiterkammer und Betriebsräte werfen der Staatsholding ÖIAG, die den Staatsanteil an der Telekom verwaltet, vor, eine statutenwidrige Abstimmung über den Syndikatsvertrag abgehalten zu haben - es seien nicht genug Aufsichtsräte bei der chaotischen Sitzung anwesend gewesen. Außerdem würde die Holding nicht die Wahrheit sagen wenn von einem partnerschaftlichen Vertrag die Rede ist. In Wirklichkeit würden die Mexikaner nun sagen wo es lang geht, dies zeige auch die Anmeldung des "Erwerbs alleiniger Kontrolle" bei der Wettbewerbsbehörde.