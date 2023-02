Bierpreis steigt weiter

Menz wünscht sich daher eine Halbierung der Mehrwertsteuer auf Fassbier. In Tschechien betrage die Mehrwertsteuer für Fassbier nur 10 Prozent, in Österreich hingegen 20 Prozent. Eine solche Steuersenkung komme „der Gastronomie ebenso zu Gute wie den Konsumenten“, ist der Obmann des Brauereiverbandes überzeugt.

Das gilt allerdings nur für den Fall, dass die Gastronomie die Steuersenkung auch an die Gäste weitergibt. „Wir machen kein Körberlgeld, weder mit Steuererleichterungen noch mit Preiserhöhungen“, versprach Menz. Es geht hier um eine Summe von insgesamt 40 Millionen Euro. Die gesamte jährliche Steuerleistung der Bierproduzenten beträgt rund 700 Millionen Euro.

Als weitere finanzielle Erleichterung drängt Menz auch auf eine Senkung der Biersteuer. Während in Tschechien pro Krügerl acht Cent anfallen, sind es in Deutschland fünf Cent und in Österreich 12 Cent.