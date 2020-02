Klimawandel verändert die Bierproduktion

Oberösterreich ist nicht nur bei den Brauereien führend, sondern auch bei den Rohstoffen. Im Mühlviertel wird Hopfen angebaut, den es sonst nur noch in der Südsteiermark gibt. Mit die Firma Ploberger in Grieskirchen und der Firma Klinger in Gaspoltshofen sind auch zwei Mälzereien beheimatet.

Gibt es einen geschmacklichen Unterschied zwischen einem Bier aus Sommergerste und einem aus Wintergerste? Fischer: „Vor ein paar Jahren hat das Bier ein bisschen anders gemundet, es war trockener, es hat ein bisschen strohig geschmeckt. Das hat man in der Zwischenzeit alles weggezüchtet. Das Saatgut, das sich durchgesetzt hat, heißt Monroe. Die Eggenberger haben das erste Mal damit ein reinsortiges Bier gemacht, sie haben gesagt, sie hätten noch nie ein so gutes Bier produziert.“

Die Österreicher halten sich im Gegensatz zu manchen ausländischen Mitbewerbern an das strenge Reinheitsgebot und nehmen nur Malz, Hopfen, Wasser und Hefe. Die Vorschriften sind beim Bier deutlich strenger als beim Wein. Fischer: „Deshalb ist die Anforderung an die Gerste so hoch. Der Rohstoff muss ein sehr guter sein, weil nichts Künstliches dazu gegeben werden darf.“