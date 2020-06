Bier-Rating: "Österreichs letztes AAA"

Der findige Salzburger Braumeister Reinhold Barta hat ein Spezialbier kreiert. Das Austrian Amber Ale, kurz AAA. Der Slogan lautet "Get an AAA! The last one in Austria!" Braumeister Barta: "In globalen Krisenzeiten ist meine Triple-A-Kreation ein sicherer Hafen. Unserem Geschmack könnt ihr vertrauen."

Geschmacklich orientiert sich das Bier an irischen Vorbildern ("Single step infusion mash"). Erhältlich ist AAA im Spezialhandel sowie online auf www.mybier.at.