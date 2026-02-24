Bierabsatz 2025: Warum die Österreicher immer weniger Bier bestellen

Von Jasmin Sharma Die heimischen Brauereien verzeichneten im vergangenen Jahr erneut Einbußen. 2025 produzierten sie um rund sieben Prozent weniger Bier als noch im Jahr zuvor, so die Zahlen des Verbands der Brauereien. Grund dafür sei ein seit mehreren Jahren sinkender Bierkonsum. Der Rückgang betraf neben der Inlandsproduktion auch den Export (minus 10,8 Prozent). Immer mehr Menschen sparen beim Wirtshausbesuch Neben Bier verzeichneten auch andere Getränkekategorien 2025 ein Minus. So wurden etwa weniger Wein, Mineralwasser und Limonaden sowie Fruchtsäfte getrunken. Dabei sparen die Menschen vor allem in der Gastronomie, so eine Befragung im Auftrag des Brauereiverbands. Mehr als die Hälfte der Befragten gingen 2025 seltener aus als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen sind klar sichtbar: Die Brauereien haben im vergangenen Jahr um vier Prozent weniger Fass- und Tankbier für die Gastronomie produziert.

Auch die Schließungswelle von Wirtshäusern wirke sich stark auf die Brauproduktion aus, so Karl Schwarz, Obmann des Verbands österreichischer Brauereien. Die Befragung zeigt auch, dass nur mehr ein Drittel einen spontan freiwerdenden Abend lieber im Lokal verbringen anstatt zuhause. Schwarz appelliert hier, dass es „der Seele guttut, wenn man ausgeht“. Einen "Lichtblick" sieht Florian Berger, Geschäftsführer des Brauereiverbands, wegen der sinkenden Inflation. Der Höhepunkt der Bierproduktion und des Pro-Kopf-Verbrauchs sei aber nicht mehr zu erreichen. Kampagne soll Bierkonsum anheizen Um den Konsum wieder zu befeuern möchte der Brauereiverband in den kommenden Monaten die Menschen durch Kampagnen zum Biertrinken in der Gastronomie motivieren. Dafür will man mit Gastronomen zusammen Ideen entwickeln. Konkrete Konzepte liegen bisher noch keine vor. Neben der Sparsamkeit der Konsumenten wirkte sich auch die Einführung des Einwegpfands auf Aludosen Anfang 2025 negativ auf den Bierabsatz aus. Im vergangenen Jahr wurden 100 Millionen Dosen weniger verkauft als noch 2024. Insgesamt ist die Dosenproduktion im Inland um 23 Prozent gesunken. Ganz verschwinden soll die „Hülse“ aber nicht. „Überall dort, wo Bruchsicherheit entscheidend ist, bleibt sie relevant“, sagt Geschäftsführer Berger.