Österreicher trinken mehr alkoholfreie Getränke als Resteuropa

In Österreich und in der Schweiz werden im Vergleich zum Rest von Europa viel mehr alkoholfreie und alkoholreduzierte Getränke konsumiert. Der bewusstere Alkoholkonsum gewinnt in diesen beiden Ländern laut einer Studie des Marktforschers NIQ zunehmend an Bedeutung.

Die Alpenländer zählen demnach weltweit zu den führenden Märkten für alkoholfreie und alkoholreduzierte Getränke, wie NIQ am Donnerstag mitteilte.