Österreicher trinken mehr alkoholfreie Getränke als Resteuropa
In Österreich und in der Schweiz werden im Vergleich zum Rest von Europa viel mehr alkoholfreie und alkoholreduzierte Getränke konsumiert. Der bewusstere Alkoholkonsum gewinnt in diesen beiden Ländern laut einer Studie des Marktforschers NIQ zunehmend an Bedeutung.
Die Alpenländer zählen demnach weltweit zu den führenden Märkten für alkoholfreie und alkoholreduzierte Getränke, wie NIQ am Donnerstag mitteilte.
Jüngere Konsumenten ausschlaggebend
Mit 22 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten greifen überdurchschnittlich viele Menschen regelmäßig zu Alkohol-Alternativen. Damit liegen die beiden Länder deutlich über dem globalen Durchschnitt von 16 Prozent sowie über dem Schnitt von 14 Prozent in Westeuropa. Getrieben sei der Trend besonders von den jüngeren Konsumenten, heißt es weiter.
