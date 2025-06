Alkoholfrei als wachsender Trend: Heimische Produzenten reagieren

Sie verzichten gänzlich auf Alkohol , meist aus gesundheitlichen Gründen. "Es ist eine Haltung, die in den letzten zwei Jahren immer präsenter wird: Junge Menschen wollen bewusst keinen Alkohol trinken, sie wollen einen freien Geist und auf ihren Körper achten ", erklärt Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger, ÖVP, bei der Präsentation der aktuellen Kampagne "No & Wow" .

Da wäre zum einen Klemens Gold, der in Großraming, das Restaurant "RAU nature based cuisine" - ausgezeichnet mit einem Michelin Stern und dem Grünen Stern für besonders nachhaltige Gastronomie - betreibt. Seine Kreationen basieren auf allem, was die Region hergibt und so hält er es auch vielfach mit dem, was ins Glas kommt.

Ein eigener Teegarten

Aktuell kultiviert er seinen eigenen Teegarten und arbeitet mit einem Landwirt aus der Nachbarbarschaft zusammen, der ihm Feigenbaumblätter liefert. Die braucht er für die Herstellung eines ganz besonderen Getränks, dem Combuchant. Es beinhaltet verschiedene Tee-Essenzen, die in einem monatelangen Reifungsprozess gepflegt und gehegt werden. Ein spezielles, vielschichtiges Geschmackserlebnis, das locker in der gehobenen Gastronomie mit diversen alkoholhaltigen Geschwistern mithalten kann.