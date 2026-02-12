Marketing-Gag: Kurioser "Streit" um alkoholfreies Bier

Wien

Taxi31300 inszeniert Social-Media-Zank mit der Ottakringer Brauerei.
Von Franziska Trautmann

Auf der Social Media Plattform Instagram "bekriegen sich derzeit das Taxiunternehmen „Taxi31300“ und die Ottakringer Brauerei. „Werbung für alkoholfreies Bier?  Nicht mit uns“, kritisiert Taxi31300 in einem Video. 

Kurz darauf wird ein zweites Video hochgeladen, worin sogar die Plakate der Ottakringer Brauerei  für das alkoholfreie Bier „Null Komma Josef“ beschmiert werden. 

Als Antwort veröffentlicht die Brauerei ein eigenes Video: „Nicht mit uns.“ Und „fordert“, dass   die Taxifahrer als Entschädigung künftig alkoholfreies Bier an Kunden verteilen. 

Woher kommt der plötzliche „Beef“?

Eigentlich gibt es den gar nicht. Dahinter steckt eine mit Augenzwinkern geplante Social-Media-Kampagne.  Damit möchte die Brauerei  sein alkoholfreies Bier „Null Komma Josef“ bewerben. Als Kooperationspartner hat die Brauerei das Taxiunternehmen ausgewählt, weil sich die Wiener gerne nach dem Ausgehen nach Hause bringen lassen. Und mit dem alkoholfreien Bier könnten sie wieder selber fahren und bräuchten keine Taxis. 

Laut der  Brauerei sei man schon öfter Kooperationen mit Taxi31300 eingegangen und es habe immer gut funktioniert. Auch diesmal habe es nur positives Feedback  gegeben. Weitere Videos sind aber nicht geplant , zumindest laut Brauerei. Das Taxiunternehmen sagt auf Nachfrage des KURIER: „Unser Social Media Team lässt sich da nicht in die Karten schauen.“

