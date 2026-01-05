Bier, Wein & Co.: Alkohol in Österreich billiger als im EU-Schnitt
Zusammenfassung
- Alkoholische Getränke sind in Österreich um 11 Prozent günstiger als im EU-Durchschnitt.
- Finnland hat mit 110 Prozent über dem EU-Schnitt die höchsten Alkoholpreise in Europa.
- Nur in Italien und Deutschland ist Alkohol noch günstiger als in Österreich.
Bier, Wein und Spirituosen sind in Österreich verglichen mit anderen europäischen Staaten günstig zu haben. Die Preise für alkoholische Getränke im Einzelhandel lagen im Oktober 2025 um 11 Prozent unter dem Durchschnitt der Staaten der Europäischen Union (EU), wie aus einer Auswertung des deutschen Statistikamts anlässlich des "Dry January" hervorgeht.
Nur in Italien und Deutschland waren alkoholische Getränke noch günstiger.
In Finnland war das Preisniveau für Alkohol EU-weit am höchsten. Dort lag es um 110 Prozent über dem EU-Durchschnitt. In Dänemark kosteten alkoholische Getränke 23 Prozent mehr als im EU-Durchschnitt.
Auch in Belgien (+13 Prozent) und in Polen (+9 Prozent) war das Preisniveau für Alkohol höher. Frankreich, die Niederlande und Luxemburg lagen ungefähr im EU-Durchschnitt.
