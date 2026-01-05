Bier, Wein und Spirituosen sind in Österreich verglichen mit anderen europäischen Staaten günstig zu haben. Die Preise für alkoholische Getränke im Einzelhandel lagen im Oktober 2025 um 11 Prozent unter dem Durchschnitt der Staaten der Europäischen Union (EU), wie aus einer Auswertung des deutschen Statistikamts anlässlich des "Dry January" hervorgeht.

Nur in Italien und Deutschland waren alkoholische Getränke noch günstiger.