Dosenpfand: Mei Bier is ned deppat

Österreich war lange drittgrößte Biernation der Welt, was den durchschnittlichen Konsum je Kopf betrifft. Nun sind es weniger als 100 Liter, womit wir im Ranking hinter die ebenfalls trinkaffinen Iren zurückgefallen sind. Die Brauer geben neben der hohen Inflation, die vor allem die Konsumfreude im Gasthaus verdorben hat, dem Pfand die Schuld. Besonders in Ostösterreich, wo die „Hülse“ besonders beliebt sei, würden sich nun viele Bierfreunde lieber in Nachbarländern versorgen, wo die Preise niedriger seien und es kein Pfand gebe.