Nach Card-Complete-Verkauf: Bank Austria hat beim Bezahlen große Pläne

200.000 Kunden sind seit dem Verkauf des Kreditkartenanbieters Card Complete auf von der Unicredit Bank Austria ausgegebene Kreditkarten umgestiegen. Statt Visa -Karten bekommen Kunden der Bank seit April Karten von Mastercard .

Aber nicht nur die Ausgabe von Kreditkarten, sondern auch das Geschäft mit Bezahllösungen hat sich die Bank Austria nach dem Verkauf ihres Tochterunternehmens zurück ins Haus geholt. Am Markt wolle man eine gewichtige Rolle spielen, sagt Nicolas Reitbauer , der den neu geschaffenen Geschäftsbereich seit März verantwortet.

"Alles aus einer Hand", lautet der Slogan, mit der die Bank bestehenden, aber auch neuen Kunden seine Bezahllösungen schmackhaft machen will. Lösungen bietet man sowohl im stationären Handel als auch im E-Commerce, auch Software, die das Smartphone zur Bankomatkassa macht, hat man im Angebot.

KMU im Visier

Das Geschäft mit den Bezahllösungen ist für die Bank, die in Österreich traditionell bei Großunternehmen stark vertreten ist, auch eine Möglichkeit, stärker bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Fuß zu fassen.

"Es ist ein strategischer Faktor, um neue Kunden ansprechen zu können", sagt Reitbauer. Der Geschäftsbereich soll der Bank auch helfen, Konsumentenverhalten näher im Auge zu behalten und Privatkunden besser zu verstehen.

Zweistelliger Marktanteil

Angepeilt wird ein Marktanteil im zweistelligen Bereich, wie Reitbauer sagt. Die Voraussetzungen sind durch die breite Kundenbasis der Bank jedenfalls gegeben.

Großes Potenzial sieht Reitbauer auch bei Arztpraxen, bei Anwälten oder körpernahen Dienstleistern, bei denen "die Akzeptanz bargeldloser Zahlungen noch nicht so stark angekommen ist". Die Lösungen der Bank könnten aber etwa auch von Straßenmusikern genutzt werden. Das sei beispeielsweise in Großbritannien gang und gäbe.