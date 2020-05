Bewegung auf heimischem Gasmarkt

Probleme in Deutschland werfen allerdings Schatten über den Start in Österreich. Laut Medienberichten ist Goldgas in Deutschland in Zahlungsschwierigkeiten, es drohe die Insolvenz. Dies wird vom Unternehmen dementiert, man sei profitabel unterwegs, lediglich eine Flut von Netzentgeltrechnungen hätte kurzfristig Schwierigkeiten bereitet. In Deutschland beliefert Goldgas laut eigenen Angaben rund 200.000 Kunden. Allein im vergangenen Winter habe sich die Zahl verdoppelt. Das habe zu organisatorischen Problemen geführt.



"Auch wenn der Worst Case in Deutschland eintreffen würde, womit nicht zu rechnen ist, würden wir in Österreich weitermachen", sagt Krüger-Sprengel. Goldgas in Österreich sei ein eigenständiges, von Deutschland unabhängiges Unternehmen. Auch E-Control-Experte Michael Schmöltzer kalmiert: "Wir sehen kein Anzeichen für ein Problem in Österreich." Goldgas sei vor der Lizenzerteilung eingehen geprüft worden. Zudem müsse jedes Unternehmen entsprechende Sicherheiten hinterlegen.

Wechsel: Binnen drei Wochen

Änderung Der Wechsel des Strom- und Gasanbieters wird unkomplizierter. Zum einen mit einer eigenen Verordnung der E-Control, die für Ende des Sommers geplant ist. Sie besagt, dass der Anbieterwechsel nur noch drei Wochen in Anspruch nehmen darf (derzeit sechs Wochen). Zudem soll der Versorger bald online gewechselt werden können.