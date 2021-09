Betten Reiter: Zwischen Zwangsschließung und Boom von "Made in Austria"

Davon, dass in der Pandemie scheinbar alles, was das Eigenheim verschönert, reißenden Absatz gefunden hat, konnte Betten Reiter nur bedingt profitieren. Die österreichweit 18 Filialen waren Lockdown-bedingt mehr als 100 Verkaufstage lang geschlossen. „In Summe haben wir rund zehn Prozent Umsatz eingebüßt“, sagt Hildebrand. Das Ergebnis sei aber positiv, schließlich würden sich auch die Kurzarbeit sowie eingesparte Werbekosten in der Bilanz widerspiegeln. Geholfen habe auch das „Made in Austria“-Schild an Decken und Polstern, ist der Firmenchef überzeugt. Auch, wenn diese freilich nicht mit der Billigware aus dem Ausland mithalten kann. Hildebrand: „Vor 20 Jahren hat mir jeder Berater geraten, die Produktion in Österreich aufzugeben und im Ausland zuzukaufen. Ich hab das überhaupt nicht eingesehen und den Standort in Leonding ausgebaut.“ So habe man in der Pandemie auch schneller reagieren können als der Mitbewerb, der Ware aus dem Ausland importieren musste.