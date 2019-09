Betrugsverdacht gegen Goldhändler – 1,9 Tonnen Gold sollen weg sein

„Liebe Kunden, Liebe Geschäftspartner, wir bedauern, Sie darüber unterrichten zu müssen, dass über die Vermögen der Gesellschaften PIM Gold GmbH und Premium Gold Deutschland GmbH durch Beschlüsse des Amtsgerichts Darmstadt der Arrest angeordnet wurde. Der Geschäftsbetrieb wurde vorerst eingestellt“, heißt es auf der Homepage der Firma PIM Gold GmbH. „Die Polizei hat für Kunden der PIM Gold GmbH ein spezielles E-Mail-Postfach unter der Adresse gold-zk20.ppsoh@polizei.hessen.de eingerichtet, worüber Sie Kontakt mit den Behörden aufnehmen können. Bitte geben Sie hierbei ausschließlich Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse und Ihre Vertragsnummer(n) an. Die Polizei wird Sie kontaktieren und um weitere Informationen bitten, sofern aufgrund Ihrer Angaben ein Verfahrensbezug festgestellt werden kann.“

Am 4. September haben Staatsanwaltschaft und Polizei beim Goldhändler PIM in Heusenstamm eine Razzia durchgeführt und dabei Vermögenswerte beschlagnahmt. Dem Vernehmen nach sollen aber 1,9 Tonnen Gold aus den angeblichen Beständen fehlen. Das berichtet jedenfalls auch das Handelsblatt. Der Geschäftsführer ist festgenommen worden. Es besteht der Verdacht des gewerbsmäßigen Betruges. Dem vernehmen nach werden die Vorwürfe bestritten. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt soll schon seit 2018 gegen die PIM-verantwortlichen ermitteln, Basis dafür dürften Angaben ehemaliger PIM-Mitarbeiter sein. Auch in Österreich sollen die Gold-Ansparpläne unter die Leute gebracht worden sein.