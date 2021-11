Betrüger haben es immer öfter auf Krypto-Anleger abgesehen

Weltweit gibt es rund 5.500 Kryptowährungen. Diese hatten Anfang August eine Kapitalisierung von zusammen ca. 1,5 Billionen Euro. Das entspricht 17 Prozent der weltweiten Bargeldmenge von 8,5 Billionen Euro, wie Cornelius Granig errechnet hat. Der Finanzexperte befasst sich seit Jahren mit der Bekämpfung von Computerkriminalität und Wirtschaftsverbrechen. „Es gibt gutes Geld von Anlegern, das von Betrügern verwendet wird für ihre eigenen Zwecke“, sagt Granig im KURIER-Talk auf schauTV. „Dass dann diesen Menschen, diesen Geldgeber weggenommen wird und das dann zu bösen Geld wird, das nur mehr für die Betrüger arbeitet. Und da gibt es leider in der neuen digitalen Finanzwelt auch neue Verbrechen, neue Straftaten.“

Mit Kryptos kann man laut Granig „viel Geld verdienen, aber auch sehr viel verlieren“. Betrüger würden beispielsweise nur vorgeben, eine Kryptowährung zu haben. „Das ist also alter Wein in neuen Schläuchen. Also so wie früher oft vorgetäuscht wurde, man hätte irgendwie ganz tolle Anlagemöglichkeiten in Gold. Zum Beispiel haben Betrüger billige Goldbarren verkauft, wo sich dann herausgestellt hat, das war lackierter Stahlbeton. Oder man hat vorgegeben, man hat einen ganz tollen Zugang zu billigen Grundstücken. Dann hat sich herausgestellt, denen gehört das Grundstück nicht.“