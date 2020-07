Betreiber der Disco "Club Couture" pleite

"Der Betrieb der Großraumdiskothek löst Landesabgaben, nämlich die Vergnügungssteuer aus", weiß Franz Blantz, der Insolvenzexperte des AKV. "Diese Abgabe wird vom schuldnerischen Unternehmen als gesetzes- bzw. europarechtswidrig angesehen und diesbezüglich ist es bereits in der Vergangenheit zu zahlreichen rechtlichen Auseinandersetzungen mit der Stadt Wien gekommen sein."

Laut Insolvenzantrag sollen die Eintreibung offener Vergnügungssteuer bzw. die Interventionen der Wiener Abgabenbehörden den Gastro-Betrieb in die Pleite geführt haben. Denn: Die GBV bzw. ihre Vertreter behaupten, dass die eingehobene Vergnügungssteuer gegen die EU-Verbrauchssteuerrichtlinie verstoße. Bereits in den vergangenen Jahren ist es immer wieder zu diversen Vorfällen in Zusammenhang mit den Interventionen der zuständigen Magistratsabteilung gekommen sein, welche auch in Printmedien ihre Aufmerksamkeit gefunden haben sollen.

