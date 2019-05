Unter 283 EU-Regionen: Das "Ländle" profitiert am meisten

„Je stärker Industrie und Exportbranchen in einer Region verankert sind, desto höher sind in der Regel auch die Einkommensgewinne durch den Binnenmarkt“, erklärt Dominic Ponattu, Mitautor der Studie. „Auch Regionen mit einem starken Mittelstand und Zuliefererbetrieben, die viel in die EU exportieren, sind Gewinner“, so Ponattu.

Europaweit zeigen sich zwei Trends: Nicht die größten Volkswirtschaften profitieren am stärksten, sondern eher kleine, aber exportstarke Nationen. Und: Zentrum schlägt Peripherie.

Der andere "Ederer-Tausender"

Die größten Einkommensgewinne pro Person und Land können die Einwohner in der Schweiz (2.914 Euro pro Kopf und Jahr), Luxemburg (2.834 Euro) und Irland (1.894 Euro) verbuchen. Aber auch Belgien (1.627 Euro), Österreich (1.583 Euro) oder die Niederlande (1.516 Euro) zählen die Autoren zu den Top-Profiteuren.

Somit ließe sich behaupten, dass der EU-Beitritt den Österreicherinnen und Österreichern sehr wohl den umstrittenen "Ederer-Tausender" an Vorteil gebracht hat - und das sogar in Euro. Zur Erinnerung: Die damalige Europa-Staatssekretärin Brigitte Ederer hatte vor dem EU-Beitritt 1995 in Aussicht gestellt, dass sich eine vierköpfige österreichische Familie durch die gesunkenen Preise im Jahr 1000 Schilling ersparen würde. Weil die Preissenkungen nicht sofort spürbar wurden, galt (und gilt) der "Ederer-Tausender" manchen als Sinnbild für enttäuschte Erwartungen und Hoffnungen.

Unter Ökonomen gilt unterdessen als belegt, dass die ökonomischen Vorteile den Betrag mittlerweile bei Weitem übersteigen. Einerseits über tatsächlich niedrigere Preise, die der intensive Wettbewerb im offenen EU-Markt mit sich gebracht hat. Andererseits aber über Effizienzsteigerung, Produktivitätsgewinne und somit rascheres Wachstum, was wiederum höhere Löhne ermöglicht. Ob diese Gewinne bei allen Österreichern im selben Ausmaß angekommen sind (und ankommen), ist wiederum eine andere Frage.