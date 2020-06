Bernie Ecclestone droht ein jahrelanger Boxenstopp

Uli Hoeneß kennt das Landgericht München nur zu gut. Dort hat der gefallene Präsident von Bayern München dreieinhalb Jahre Haft ausgefasst. Ab Donnerstag wird der nächste berühmte Sportmanager viel Zeit dort verbringen. Dann beginnt der Prozess gegen Formel-1-Geschäftsführer Bernard Charles " Bernie" Ecclestone. Dem 83-jährigen Briten werden Bestechung und Anstiftung zur Untreue in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Im schlimmsten Fall drohen dafür bis zu zehn Jahre Haft. Auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft, um einer Haftstrafe zu entgehen, will sich Ecclestone trotzdem nicht einlassen. "Nein, auf keinen Fall. Ich gehe in diesen Prozess, um meine Unschuld in der Sache zu beweisen, für die ich angeklagt bin", wird er in der britischen Zeitung The Telegraph zitiert.