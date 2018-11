Berlin und Paris präsentieren Plan für ein Eurozonen-Budget

Ein eigenes Budget für die Staaten der Eurozone gehört zu den Reformen, die Macron immer wieder einfordert. Dieser gemeinsame Haushalt soll die ökonomischen Unterschiede zwischen den 19 Euro-Ländern verringern und Krisen von vornherein besser abfedern. Das soll die Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Eurozone erhöhen. Nur zu gut sind die Erinnerungen an Griechenland. Dessen Finanzkrise hatte die gesamte Eurozone erschüttert.

Angedacht sind etwa Investitionen in strukturschwache Regionen aber auch Nothilfen für Länder in Wirtschaftskrisen. Geld erhalten soll nur, wer sich an alle Regeln hält. Staaten wie Italien, die die von der EU vorgegebenen Fiskalregeln wissentlich missachten, hätten demnach keinen Zugang zu den Hilfen aus dem Eurozonen-Budget.

Auf Druck Deutschlands hin wird das Eurozonen-Budget Teil des künftigen EU-Haushalts sein. Seine Höhe steht noch nicht fest – sie dürfte aber kaum 25 Milliarden Euro überschreiten. Für Kritiker ist damit klar: „Nur wenn ein Euro-Budget groß genug ist, kann es den Euro wirklich stabilisieren“, sagt Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen Fraktion im EU-Parlament.