Woher unser Osterschinken kommt und wie er produziert wird

Bei Sieghartskirchen in Niederösterreich, inmitten von Mais- und Gerstenfeldern, liegt das Werk des Unternehmens. Hier werden jährlich mehr als 25 Millionen Kilogramm Fleisch verarbeitet. Ostern gilt als einer der Umsatzhöhepunkte im Jahr.

Ostern bringt 15 Prozent Umsatzplus

Weil vor allem Schinkenprodukte wie der klassische Selchroller sehr beliebt sind, verzeichnet Berger Schinken in den Wochen vor dem Osterfest ein Umsatzplus von 15 Prozent. Noch stärker wirkt sich nur die Weihnachtszeit aus, denn dann liegt der Zuwachs sogar bei 20 bis 25 Prozent.

Schinken ist das wichtigste Produkt des Unternehmens, weswegen die Herstellungskapazitäten in diesem Bereich vor allem in den vergangenen paar Jahren immer weiter ausgebaut wurden, erzählt Geschäftsführer Rudolf Berger, der das Familienunternehmen in vierter Generation leitet, dem KURIER.