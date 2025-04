Alarmierende Bilder: Verein dokumentiert Tierleid in Schweinestall

Der "Verein gegen Tierfabriken" (VGT) hat erneut erschreckende Zustände dokumentiert und angezeigt, die die Tierschützer in einem Betrieb in der Steiermark entdeckten: Dort wurden Schweine auf Vollspaltenböden und in so engen Boxen gehalten, dass sie sich kaum bewegen konnten.

Einige der Tiere waren zudem verletzt, manche sogar bewegungsunfähig. Die Luftzufuhr sei außerdem minimal gewesen.