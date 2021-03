Benzin und Diesel günstiger als vor 35 Jahren

„Besonders bemerkenswert ist das Bild bei Betrachtung der mehrfachen MÖSt-Erhöhungen in den letzten 35 Jahren. Diese Steuer-Erhöhungen herausgerechnet, wäre der Kraftstoff heute inflationsbereinigt noch um einiges günstiger als 1986“, sagt Hedwig Doloszeski, Geschäftsführerin des Fachverbandes der Mineralölindustrie (FVMI).

Österreich unter EU-Durchschnitt

Die häufig verbreitete Meinung, Kraftstoffe würden immer teurer, hält somit einem Fakten-Check nicht stand. Die Zahlen gelten unter Berücksichtigung der allgemeinen Inflationsrate, die herausgerechnet werden muss. Andere Berechnungsmethoden über einen 35-jährigen Zeitverlauf spiegeln kein realistisches Bild wider.



In den Nachbarländern Österreichs müssen Autofahrer bekanntlich deutlich tiefer in die Tasche greifen als an heimischen Tankstellen. Im Vergleich aller EU-Mitgliedsländer tanken die Konsumenten derzeit (Stand: März 2021) in Österreich Eurosuper um etwa 23 Cent und Diesel um rund 13 Cent pro Liter günstiger als im EU-Durchschnitt.