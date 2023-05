Benko soll Apple-Gebäude in Wiener Kärntner Straße verkauft haben

Nun soll das Gebäude laut einem Bericht von Gewinn an die JR Investment GmbH verkauft worden sein. Dahinter steht eine Privatstiftung des Oberösterreichers Josef Rainer. Dieser hatte 2017 seinen Anteil am Technologieunternehmen B&R für kolportierte 900 Millionen Euro an ABB verkauft.

In den letzten Jahren investierte er immer wieder in Immobilien in besonders guten Lagen.