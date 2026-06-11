Benko-Pferd um 150.000 Euro: Ein angemessenes Geschenk?

Der KURIER-Bericht über das von René Benkos Masseverwalter erstrittene Urteil gegen Nathalie Benko hat hohe Wellen geschlagen. Benkos Frau muss laut Gericht dem Insolvenzverwalter zwei Millionen Euro zurückzahlen. Doch laut APA haben sowohl der Anwalt von Nathalie Benko als auch Masseverwalter Andreas Grabenweger Berufung gegen das 18 Seiten starke Urteil eingelegt. Letzterer hat sein Rechtsmittel auf eine Zahlung von 150.000 Euro beschränkt. Denn beim Erstgericht ist er mit dieser Rückforderung abgeblitzt.

Aber worum geht es eigentlich? Es geht um ein Pferd um 150.000 Euro als Geburtstagsgeschenk. Was für die meisten Menschen unvorstellbar klingt, war für René Benko und seine Ehefrau Nathalie offenbar Normalität.

„Anlässlich ihres 40. Geburtstages im Jänner 2023 schenkte René Benko seiner Frau ein Pferd, wobei diese sich das Pferd im Anschluss an ihren Geburtstag erst selbst aussuchen sollte“, heißt es im Urteil des Erstgerichts. „Die Beklagte machte sich daraufhin auf die Suche nach einem geeigneten Pferd. Nachdem sie fündig geworden war, kaufte sie das Pferd, und René Benko refundierte ihr im April 2023 den Kaufpreis in Höhe von 150.000 Euro.“