Benko: "Investieren eine halbe Milliarde"

Sie errichten auch Büros und Wohnungen. Wie ist denn da die Nachfrage?

Im Bürobereich haben wir soeben ein Musterbüro fertiggestellt. Die Vermarktung startet erst, aber großflächige Büros in dieser Lage sind in Wien einzigartig. Ganz oben entstehen Penthäuser mit einem traumhaften Blick auf Hofburg und auf den Stephansdom. Insgesamt entstehen 3000 Wohnfläche.



Bisher sind die Luxusappartments, die im Wiener Hotel Kempinski entstehen, mit 25.000 Euro je Quadratmeter die teuersten Wohnflächen Wiens. Wo werden Sie preislich liegen?

Wir werden mit unserem Projekt sicher neue Spitzenpreise für Wohnungen in Wien erreichen.



Die Bognergasse und die Seitzergasse werden aufgrund des Projekts zu Fußgängerzonen. Wer trägt denn die Kosten?

Die Kosten für die Fußgängerzone, die bis zum Zebrastreifen am Hof geht, tragen wir. Wir sind derzeit in enger Abstimmung mit den Behörden. Im Sommer 2012 wird der erste Teilbereich fertig sein.



Wie hoch ist denn die Investitionssumme für das Gesamtprojekt?

Mit Kauf und Umgestaltung investieren wir mehr als eine halbe Milliarde Euro in das Projekt. Damit schaffen wir übrigens 1000 neue Arbeitsplätze in Wien. Das ist für uns ein sehr wichtiger Aspekt.



Sie rittern aktuell auch um die deutsche Kaufhauskette Kaufhof. Wie laufen die Gespräche?

Die Gespräche laufen gut, wir sind intensiv in der Due Diligence (Anm: Prüfung der Geschäftsbücher). Mehr kann ich im Moment dazu aber noch nicht sagen.



Ihr Mitbewerber Nicolas Berggruen sieht eine Bevorzugung der Signa-Holding ...

Noch ist gar nichts entschieden. Verkäufer Metro ist allerdings stark auf uns fokussiert.



Ihr griechischer Partner hat ja in Deutschland angesichts der Griechen-Krise für einige Unruhe gesorgt . ..

Wichtig ist mir zu sagen, dass mein griechischer Partner, der bei Signa 50 Prozent hält (Anm.: George Economou) kein Unternehmer ist, der gerade aus Athen raufkommt mit griechischem Geld. Er ist international tätig, ging vor 30 Jahren in die USA, ein Teilkonzern notiert an der NASDAQ, ein anderer in Skandinavien. Er ist ein internationaler Investor.



Der kolportierte Kaufpreis von 2,4 Milliarden ist auch für Signa, deren Portfolio rund 4,5 Milliarden schwer ist, nicht gerade klein. Welche Partner holen Sie ins Boot?

Hauptinvestor ist die Signa Prime AG, die bereits tolle Häuser in Wien oder München besitzt. Eigentümer sind die Signa-Holding und meine Privatstiftung, und seit geraumer Zeit ist auch Ex-Porsche-Chef Wendelin Wiedeking sowie eine wohlhabende deutsche Familie an Bord. Unsere Banken haben sehr großes Interesse aufgrund unseres geplanten Eigenkapitals. Den entsprechenden Eigenkapitalnachweis haben wir bei Metro bereits abgegeben.



Könnte der Verkauf noch vor Weihnachten über die Bühne gehen?

Sollten wir Metro überzeugen können, dann könnte die Entscheidung bei der Metro-Aufsichtsratssitzung am 16. Dezember erfolgen.