Benko holt sich Ex-Porsche-Chef an Bord

Wiedekings Einzug in den Signa-Beirat ist aber nicht die einzige Verbindung zu Benko: Er ist mittlerweile auch mit 3,6 Prozent an der 2010 gegründeten Signa Prime Selection AG beteiligt. In dieser will Benko seine Top-Immobilien wie etwa das Meinl-am-Graben-Haus in Wien oder das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck bündeln.



Wiedeking dürfte sich mit rund 500.000 Euro in das Unternehmen eingekauft haben. Für Wiedeking eine Kleinigkeit: Nach dem verlorenen Machtkampf mit

VW-Patriarch Ferdinand Piëch schied er 2009 mit einer kolportieren Abfertigung von 50 Mio. Euro aus dem Porsche-Konzern aus