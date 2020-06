Bene verschiebt erneut Jahresabschluss

Am Freitag hat Bene die Veröffentlichung ihres Jahresfinanzberichtes erneut verschoben - diesmal auf voraussichtlich Oktober. Als Grund nennt der Büromöbelhersteller in einer Aussendung am Freitag offene Bewertungs- und Bilanzierungsfragen.

Die Nachricht sorgte für helle Aufregung am Hauptsitz von Bene im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs: In einer anonymen Anzeige gegen unbekannte Personen der Bene AG werden die Vorwürfe der Untreue, der Konkursverschleppung und der Schädigung von Gläubigerinteressen erhoben. Zudem sollen Börsegesetz und Aktiengesetz durch Fehlinformationen und das Nichtvorlegen der Bilanz verletzt worden sein.

Korruptionsstaatsanwaltschaft und Finanzmarktaufsicht bestätigten am Donnerstag den Eingang der Anzeige, die auch dem KURIER vorliegt. „Spätestens ab dem 30. 6. 2013 liegt Konkursverschleppung vor“, behauptet der anonyme Anzeiger. Denn: Der Verlust nach Zinsen und Steuern beträgt im ersten Quartal 2013/14 laut seiner Berechnung 5,8 Millionen Euro. Das Eigenkapital sei damit fast aufgebraucht, lautet die Konkurs-Begründung in der Anzeige.