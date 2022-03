Belarus: Status des festgenommen Chefs von RBI-Tochter unklar

"Aufgrund des laufenden Verfahrens möchten wir dazu keine weiteren Kommentare abgeben", erklärte am Freitag die Sprecherin von RBI, Ingrid Krenn-Ditz, auf APA-Nachfrage. Am vergangenen Sonntag hatte sie betont, dass die Festnahme von Kostjutschenko nichts mit der Bank zu habe. "Nascha Niwa" hatte zuvor berichtet, dass angebliche Steuerschulden einer IT-Firma, an der Kostjutschenko beteiligt ist, als formale Grundlage für die Strafverfolgung gedient haben könnte.

"Nähere Informationen zu den Hintergründen der Verhaftung von Kostjutschenko liegen uns nicht vor", kommentierte am Freitag eine Sprecherin des österreichischen Außenministeriums. Das Außenministerium sei in Kontakt mit den zuständigen belarussischen Behörden, betonte sie.

Konsularisches Stütze und Förderer

Kostjutschenko sei nicht nur eine wichtige konsularische Stütze gewesen, er habe Kunst und Kultur gefördert und österreichischen Wirtschaftstreibenden bei der Vernetzung in Belarus massiv geholfen, beschrieb der ehemalige österreichische Botschafter in Belarus, Alexander Bayerl, den ehemaligen Honorarkonsul in einem Telefonat mit der APA.