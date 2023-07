Bekannte Modemarke schließt Filialen in Österreich

Die angeschlagene deutsche Modekette Hallhuber wird nun auch in Österreich Filialen schließen, wie der ORF zuerst berichtete. Das hat die Österreich-Zentrale in Wien bekannt gegeben. Vier der insgesamt 13 österreichweiten Filialen sollen weiter geöffnet bleiben - jene auf der Kärntner Straße, der Mariahilfer Straße, in Innsbruck und in Salzburg. Der Abverkauf soll in den kommenden Tagen starten.

Noch keinen rettenden Investor gefunden

Die angeschlagene deutsche Modekette Hallhuber hat bisher noch keinen rettenden Investor gefunden. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, hat das Amtsgericht München nunmehr das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. "Vorsorglich" hat die Geschäftsführung demnach Maßnahmen für die Einstellung des Geschäftsbetriebs eingeleitet, falls es in den Verhandlungen zu keiner Einigung mit dem bisherigen Finanzierer und Interessenten kommen sollte.