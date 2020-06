Beim Metalltechniker Franz Hutterer GmbH wackeln 69 Jobs

Seit November 2013 ist ein Linzer Sanierer bei Hutterer an Bord, der den Betrieb "jedenfalls für sanierungsfähig" hält, wie aus dem Insolvenzantrag hervorgeht. Er hat ein Fortführungskonzept erarbeitet und soll den Masseverwalter auch weiterhin unterstützen. Firmen-Inhaber Franz Hutterer geht aber von Bord. Wer den Betrieb in Oberweis bei Gmunden übernehmen wird, ist offen. Nur so viel: Bei erfolgreicher Sanierung soll es Änderungen in der Geschäftsführung und bei den Gesellschaftern geben.