Beim Autokauf hat Größe Vorrang

ARBÖ-Sprecher Thomas Woitsch will mit dem Mythos des hohen Verbrauchs aufräumen. "Die heutigen SUVs sind nicht mehr die Spritschleudern von vor 20 Jahren. Es gibt Modelle mit weniger Verbrauch als ein zwei Jahre alter Golf. " Dies liege an modernster Technik und kleineren Modellen mit geringerer Motorisierung.

So braucht der beliebteste SUV in Österreich, der VW Tiguan (1800 verkaufte Stück im ersten Quartal, Platz sieben in der Pkw-Gesamtwertung), laut Hersteller mindestens 5,3 Liter. Beim zweitbeliebtesten SUV, dem Nissan Qashqai, sind es 5,2 Liter. Der Güns­tigste aller SUVs, der Dacia Duster (ab 12.000 Euro), kommt auf 5,0 Liter. Freilich gibt es auch Beispiele in die andere Richtung: So kann etwa ein Land Rover mehr als 20 Liter schlucken. "SUVs sind sicher und bieten viel Platz", führt Woitsch weitere Vorteile an. Gekauft werden sie laut VCÖ vor allem von Männern, nur 15 Prozent der Frauen können sich dafür erwärmen.