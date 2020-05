Beim Aufstieg zur globalen Spitze blieb die Moral auf der Strecke

Die Saat dazu wurde vor rund 23 Jahren gelegt. Das Investmentbanking, also das Geschäft mit und auf den Kapitalmärkten, war fest in angloamerikanischen Händen. Im biederen Kundengeschäft mit Sparern und Kreditnehmern wuchsen die Gewinne nicht in den Himmel. Auch weil die Deutsche Bank im Heimmarkt gegen die traditionell starken Sparkassen und Volksbanken konkurrieren musste. 1989 machte die Deutsche Bank den ersten größeren Schritt in Richtung internationales Kapitalmarktgeschäft und übernahm die renommierte britische Bank Morgan Grenfell. Im Jahr darauf gelang den Frankfurtern aber der wirklich große Wurf: Mit der Milliarden-Übernahme der US-Investmentbank Bankers Trust stieg sie in die Topliga der Investmentbanken auf. Unter dem damaligen Bankboss Rolf Breuer für diese Sparte verantwortlich: Josef Ackermann (der Breuer 2002 nachfolgte).