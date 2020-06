Bei Wilfling Hoch- und Tiefbau wackeln 105 Jobs

Die Wilfling Hoch- und Tiefbau GmbH mit Sitz in Friesach-Gratkorn hat heute, Dienstag, am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände Creditreform und AKV dem KURIER. 105 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.

Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und erbringt Bauleistungen für öffentliche und private Kunden in der Steiermark, aber auch in den angrenzenden Bundesländern und in Wien. „Trotz des schwierigen Marktumfeldes in der Baubranche konnte Wilfling in den vergangenen Jahren durchwegs positive Ergebnisse erzielen“, heißt es im Insolvenzantrag. „Jedoch verschlechterte sich die Preisentwicklung insbesondere bei Großprojekten in den vergangenen Jahren.“ Mitbewerber unterboten mit nicht kostendeckenden Angeboten am Markt, in der Folge musste Wilfling einen Umsatzrückgang hinnehmen.

Dazu kam, dass eine Großbaustelle, bei der die Gratkorner Generalunternehmer waren, sich als Hauptverlustbringer herausstellte, heißt es im Antrag weiter. Nähere Angaben über das Projekt werden nicht gemacht. Diese „Baustelle“ drehte den Jahresabschluss ins Minus. Außerdem fielen zwei Großaufträge aus. „Die Auftragslage hat sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich verbessert“, heißt es weiter. „Allerdings ist die Baufirma nicht in der Lage, sämtliche angelaufenen Verbindlichkeiten zur Gänze abzudecken."