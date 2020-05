Bei Waagner Biro ist Wachstum angesagt

Punkten will Estermann , der Anfang 2011 vom Papiermaschinenbauer Voith in die Waagner-Biro-Chefetage geholt worden war, vor allem in den bestehenden Kernmärkten. Für die Sparte Brückenbau sieht er etwa gute Chancen in Asien, wo die Philippinen und Indonesien die wichtigsten Märkte mit eigenen Tochter-Firmen sind. Estermann: „In Indonesien haben wir in den letzten Jahren mehr als 400 Brücken gebaut, der Bedarf ist enorm.“ Weniger Chancen für Brückenaufträge sieht er dagegen etwa in Südamerika: „Dort wurden in den vergangenen Jahren viele Projekte wieder abgeblasen. Wir verfolgen sie aber weiter, bis sich wieder eine Chance bietet.“

China gehört auch in den nächsten Jahren nicht zu den Zielmärkten. Estermann: „In der Bühnentechnik haben wir ein paar Projekte gemacht. Aber im Brückenbau ist die lokale

Konkurrenz zu groß, da macht es keinen Sinn, es zu versuchen.“ Und im Stahl-Glasbau gibt es schlicht zu wenig Aufträge. In China würde zwar viel gebaut, aber meist reine Zweckbauten: „Echte Architekturbauten sieht man dort kaum.“

Einer der größten Aufträge dieser Sparte ist derzeit die Fassade für die neue Zentrale der größten britischen Verbraucher-Genossenschaft Co-Op in Manchester, die Mitte 2012 fertig wird.