Bei Siemens halbiert sich der Gewinn im Quartal

Das Geschäft von Siemens zeigt in der Coronakrise nur leichte Bremsspuren. Der Umsatz des Münchner Technologiekonzerns ging in den drei Monaten von April bis Juni um 5 Prozent auf 13,5 Mrd. Euro zurück, der Auftragseingang schrumpfte um 7 Prozent auf 14,4 Mrd. Euro, wie Siemens am Donnerstag mitteilte. Vor allem die Zug-Sparte und Software zur Industrie-Automatisierung stützten das Geschäft.

Der bereinigte operative Gewinn (Ebita) im Industriegeschäft stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 (Ende September) sogar um 8 Prozent auf 1,79 Mrd. Euro. Analysten hatten Siemens im Schnitt nur 1,17 Milliarden zugetraut und mit deutlich stärkeren Umsatz- und Auftragseinbrüchen gerechnet.